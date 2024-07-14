داليا عبد الرحيم: مخاطر التطرف تستوجب التصدي لها وتأمين المجتمع من أضرارها

أكدت الإعلامية داليا عبد الرحيم، رئيس تحرير جريدة البوابة، ومساعد رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لملف الإسلام السياسي، أن مخاطر الافكار المتطرفة تستوجب التصدي لها وتأمين المجتمع من اضرارها، جهدا وحسما لايقل ابدا بل ربما يزيد عن الجهد والحسم الواجب في التصدي لرصاص العمليات الارهابية.

وأضافت “عبدالرحيم”، خلال تقديمها برنامج “الضفة الأخرى”، المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أنه مازالت بعض الدول غيرجادة ولانقول غير مدركة لمخططات واخطار التسسل الاخواني لشرايين مجتمعاتها، مع ان تلك المخططات باتت واضحة، وما اكثر التقارير والدراسات والاراء التي اشارت لها على الصعيد الامني والسياسي والاجتماعي والثقافي.

وأوضحت داليا عبدالرحيم، أنه خلال الاعوام الاخيرة تناولت تقارير اجهزة امنية اوروبية، ونشرت صحف ومحطات اوروبية كبيرة تقارير تكشف عن رشاوي مباشرة او دعم مالي لاحزاب او شخصيات سياسية وحزبية ونواب برلمان تمت عن طريق وسطاء، اوبشكل مباشر من هيئات او افراد على علاقة بجماعة الاخوان، ووصل الامر لتقديم دعم مالي من جماعة الاخوان وتنظيمها الدولي لمنظمات او مراكز بحثية تنشط في مجال حقوق الانسان، لاعداد تقارير داعمة للاخوان ومواقفهم السياسية.

