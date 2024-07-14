داليا عبد الرحيم: تحركات ونشاطات الإخوان بأوروبا اتخذت أشكالا وأساليب مختلفة

قالت الإعلامية داليا عبد الرحيم، رئيس تحرير جريدة البوابة، ومساعد رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لملف الإسلام السياسي، إن تحركات ونشاطات التنظيم الدولي للاخوان فى أوروبا اتخذت أشكال واساليب مختلفة من خلال هيئات ومؤسسات وجمعيات أهلية وخيرية.

وأضافت “عبدالرحيم”، خلال تقديمها برنامج “الضفة الأخرى”، المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن هذه الجمعيات والمؤسسات تتشكل وتكتسب شرعية قانونية وفقا للقوانين والاشتراطات المعمول بها في اوروبا وتنجح كوادر الاخوان في الهيمنة علىها واداراتها لتحقيق اهداف الجماعة في التواجد وبث خطابها الدعوي والدعائي خاصة بين الجاليات الاسلامية في اوروبا مع التركيز علي التجمعات الشبابية والطلابية.

وتساءلت داليا عبدالرحيم، إلي أي مدي تمثل استيراتيجية التسلل الناعم لخلق مناطق نفوذ وتواجد في محيط الجاليات العربية والاسلامية كمقدمة لخلق نفوذ وتأثير في عموم المجتمعات الاوروبية؟، والي اي مدى تمثل هذه الاستيراتيجية خطرا علي امن واستقرار المجتمعات الاوروبية ؟.

