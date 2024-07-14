انطلاق الاجتماعات التحضيرية لمهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 32

بدأت اللجنة العليا لمهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية في دورته الـ 32، أعمالها التحضيرية تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.

وتنظم المؤتمر دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد في الفترة من 11 وحتي 24 أكتوبر ويديره الدكتور خالد داغر.

وجاء ذلك بحضور أعضاء اللجنة العليا وهم الموسيقار صلاح الشرنوبى - الموسيقار عمر خيرت - الإعلامية منى الشاذلى - الموسيقار يحي الموجى،الكاتب والشاعر الدكتور مدحت العدل - النجم مدحت صالح - النجمة نادية مصطفى - الملحن والموزع محمد رحيم - المؤلف الموسيقى ومؤسس بيت العود نصير شمه ، الكاتب الصحفى أمجد مصطفى - المايسترو أمير عبد المجيد - المايسترو عماد عاشور - الـمهندس عادل صالح بالشركة المتحدة - الشاعر ابراهيم عبد الفتاح.

كما حضر الاجتماع كل من المايسترو تامر غنيم والمايسترو الدكتور محمد الموجي وذلك لمناقشة وإعداد البرنامج الفنى للمهرجان والوقوف على أهم الملامح الرئيسية لفعالياته .

وأكد "داغر"، على أن الدورة الـ 32 للمهرجان ستكون استثنائية ومميزة بكل جوانبها بما يليق بتاريخ وقيمة المهرجان ويعكس ما تملكه مصر من تاريخ عريق في مجال الموسيقى العربية.

وأشار إلى أهمية استقطاب نجوم الطرب الأصيل من مصر وكافة دول الوطن العربي، إضافة إلى فتح المجال أمام المواهب الشابة والمتميزة لإبراز مواهبهم.