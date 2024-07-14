محافظ المنيا يستعرض الملفات العاجلة ويعلن عودة اللقاءات الدورية لخدمات المواطنين

شارك اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا فى الاجتماع الأول لمجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وبحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، حيث استعرض المحافظ أهم الملفات العاجلة التى سيعمل عليها خلال المرحلة المقبلة، والآليات التنفيذية لكافة البرامج والخطط التنموية التى من شانها ان تنعكس ايجابيا على التفاصيل الحياتية اليومية للمواطنين .



وأكد المحافظ على انه سيعمل على تنفيذ تعليمات الدكتور مدبولى رئيس مجلس الوزراء وتوجيهات الدكتورة منال عوض الخاصة بضرورة التواجد الميدانى فى كل موقع من مواقع العمل الخدمى ، وتفعيل قنوات الاتصال المباشر مع المواطنين و التعامل الفورى مع مطالبهم والعمل على تلبية احتياجاتهم وحل مشاكلهم بشكل فورى دون تقاعس أو تسويف ، مضيفاً انه سيتخذ من الآن فصاعداً منهجاً تقيمياً صارماً تجاه أداء عمل رؤساء المدن والأحياء والوحدات القروية و أى مسئول بالمحافظة، حتى يشعر المواطنون بالتغيير إلى الأفضل و بارتفاع مستوى جودة الخدمات المقدمة لهم فى شتى المجالات .

وأضاف المحافظ أنه حريص منذ اليوم الأول لتوليه مهام عمله، على التواجد الميدانى و الجولات التفقدية المفاجئة للتعرف والوقوف على ما يتم انجازه على أرض الواقع بمراكز ومدن وقرى المحافظة ، لافتا إلى أهمية تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمحال و السلاسل التجارية للتأكد من توافر السلع والالتزام بالأسعار والمواصفات المعتمدة للسلع وجودتها ، إلى جانب عقد لقاءات دورية ثابتة للقاء المواطنين لتلقى مطالبهم وشكاواهم ومقترحاتهم لمواجهة المشكلات والتحديات التى تواجههم ، و رصد معدلات كفاءة الأداء ونسب رضا المواطنين ، بإلإضافة إلى عقد لقاءات مماثلة مع أعضاء البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ للاستماع إلى مطالب الدوائر ، واحتياجات الأهالى بكل دائرة ومد جسور التعاون والتنسيق الكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية

نقل اللواء كدوانى للدكتور مدبولى شكر أهالى المنيا لحكومته السابقة ووعودهم له بمواصلة العمل على بذل المزيد من العطاء والجهد مع الحكومة الحالية لاستكمال مسيرة التنمية والازدهار لمصرنا العزيزة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى .