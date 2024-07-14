"حبيبة هشام" رسامة موهوبة تجسد المناظر الطبيعية بألوانها الخلابة



حبيبة هشام رسامة موهوبة، تنقلك لوحاتها الي عالم من الجمال ، حيث المناظر الطبيعية والألوان الخلابة.

وتروي “حببية هشام” إلى “البوابة نيوز” أنها طالبة في الصف الثالث الإعدادي مدرسة المنزلة للتعليم الأساسي تدرس في إدارة المنزلة التعليمية محافظة الدقهلية وعضو بإدارة الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية.

وجاء ذلك تحت رعاية وزير التربية والتعليم، وناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم، وأحمد والي وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، والدكتورة نيفين عبدالعزيز مدير إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية.



وتتابع أنها حصدت الطالبة المثالية على مستوى الجمهورية للمرحلة الإعدادية لعام 2024 ، وتتابع أنها طالبة في مبادرة أشبال مصر الرقمية في المستوى الثاني.

وتستكمل أن موهبتها في الرسم ، بدأت معها منذ الصغر حيث كانت ترسم بعض المشاهد بالقصص، وقد حصلت كتاباتها على المركز الأول على مستوى الإدارة في مسابقة فكر ابدع انت موهوب عام 2017/2018 ،ثم طورت موهبتها في الرسم، فشاركت في الكثير من الورش الفنية في قسم الموهوبين والتعلم الذكي بالمنزلة ومكتبة المجاهد حسن طوبار.

وتتابع أنها شاركت في الكثير من المعارض الفنية مثل معرض الوسائل التعليمية بالإدارة ، وان اسرتها كان لها دور كبير في تطور موهبتي فقد كان تدعمني وتوفر لي كل ما احتاجه من الدعم النفسي والمادي.



و تتابع أن مركز الموهوبين والتعلم الذكي فقد شاركت من خلالهم في معرض رمضان يجمعنا ثلاث مرات على التوالي منذ عام 2022 وحتى عام 2024 المقام تحت اشراف ورعاية مركز الموهوبين والتعلم الذكي.



وشاركت في المعرض الختامي للخطة الصيفية في المنصورة ،و تم تكريمها من وكيل وزارة التربية والتعلي الأسبق في منية النصر .



و تضيف أنهتم تكريمها من جمعية المحافظة على الخط العربي بالدقهلية لمشاركتي في معرض الجمعية من رئيس الجمعية الفنان الراحل توفيق حجازي.

وتم تكريمها من الهيئة العامة لقصور الثقافة فرع ثقافة الدقهلية ، وقد حصلت على المركز الأول على مستوى مديرية التربية والتعليم بالدقهلية في مسابقة موهوب المستقبل .

و تروي" هشام " انها شاركت في معرض جامعة المنصورة السابع للكتاب المعرض الفني.

وحصلت على شهادة تقدير من المكتبة المركزية بجامعة المنصورة.

وقدم الفنان الراحل أستاذ توفيق حجازي لوحاتها بمعرض فني يجمع لوحاتي حضره الكثير من الفنانين والموهوبين، وقد شارك احمد طلعت مدير القسم الموهوبين السابق بالمديرية في يوم الوفاء.

و تتابع أنها شاركت في مهرجان الطفل المبدع الدولي وحصلت على المركز الخامس على مستوى الشرق الأوسط في مجال الرسم .



وتضيف" هشام " أنها حصلت على المركز الأول في المسابقة الثقافية بالمدرسة، و شاركت في مسابقة أوائل الطلبة للصف الثالث الإعدادي لعام 2024.



والذي يستهدف الأطفال والمراهقين من سن 5 سنوات على سن 18 سنة ويقوم بتحديد جدول يومي لهم بناءا على أعمارهم ومواهبهم والرياضات التي يفضلون ان يمارسوها لتطوير مواهبهم، وشاركت في أولمبياد سكراتش لهذا العام 2023/2024.



وتحلم “ هشام " بالشهرة والنجومية ، وتمثيل مصر بمعارض عالمية، وأن تكون لها رسالة من خلال فني ودور فعال أستطيع به المشاركة في تطوير المجتمع المحلي والعالمي ، وقدوتها الفنان العالمى ليوناردو دا فينشي ، صاحب لوحة الموناليزا العالمية ،وتتمنى أن تصل الى درجة واقعيتة في الفن .

