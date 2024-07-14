عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: "حالة من الاضطراب والارتباك تخيم على الساحة الأمريكية بعد محاولة اغتيال ترامب".

جاء في التقرير، حالة من الاضطراب والارتباك تخيم على الساحة الأمريكية بعد حادث إطلاق النار الذي تعرض له الرئيس السابق دونالد ترامب أثناء حضوره تجمعا انتخابيا لأنصاره في ولاية بنسلفانيا، فخلال تواجده على المنصة وحين إلقاءه برنامجه الانتخابي فوجئ الجميع بإطلاق النار ليسرع الحرس الشخصي للإحاطة بترامب قبل أن يظهر الرجل وعلى أذنه اليمنى آثار دماء نتيجة للرصاصة ليقوم على إثر ذلك بمغادرة المنصة محاطا بحراسته.

جهاز الخدمة السرية حاول من جانبه التأكيد على عدم وجود أي تهاون في حماية ترامب، في الحادث الذي أسفر عن مقتل شخصين من بينهما مطلق الرصاصة إضافة إلى اثنين آخرين.

في أعقاب الحادث ذهبت معظم ردود الفعل الأمريكية والدولية إلى إدانة الحادث ورفض ذلك السلوك، وبالرغم من احتدام المنافسة بين ترامب والرئيس الحالي جو بايدن وما أسفرت عنه الشهور الماضية من سجالات ساخنة واتهامات متبادلة بين المتنافسين إلا أن تلك الواقعة منعطفا خطيرا في السياسة الأمريكية.