ads
الأحد 14 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بايدن: أشعر بالامتنان لأن ترامب بخير.. وما حدث لا يعبر عن قيم أمريكا

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن ما من مكان في أمريكا للعنف واتصلت على ترامب وهو يتعافى، و الوحدة هي الهدف الأكثر أهمية للجميع، و ما حدث لترامب لا يعبر أبدا عن قيم أمريكا.

وأضاف "بايدن"، خلال كلمة له وعرضتها قناة "القاهرة الإخبارية"، "لا يمكن أن نسمح بتكرار ما حدث لترامب أبدا، وأصدرت تعليماتي بإجراء تحقيق سريع وشامل،  وأشعر بالامتنان لأن ترامب بخير".

وتابع:  السعي للاغتيال يتعارض مع كل ما نمثله، و لا معلومات بعد عن دوافع مطلق الرصاص على ترامب، و لا تطلقوا افتراضات بشأن دوافع مطلق الرصاص أو انتماءاته".

وواصل: " أصدرت تعليمات لرئيس الخدمة السرية بمراجعة كل إجراءات الأمن بالمؤتمر الجمهوري، و أجريت مع ترامب محادثة قصيرة وجيدة أمس".

الرئيس الأمريكي جو بايدن جو بايدن ترامب لاغتيال المؤتمر الجمهوري الأمن الخدمة السرية