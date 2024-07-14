شديد الحرارة رطب ورياح مثيرة للرمال.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس حيث يشهد غدا الاثنين ، انخفاض في درجات الحرارة و علي اغلب الانحاء.

واوضحت الارصاد انه يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا علي القاهرة الكبرى والوجة البحرى و جنوب سيناء وجنوب البلاد وحار رطب علي السواحل الشمالية وطقس مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر علي اغلب الانحاء ومعتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

نشاط رياح

كما يشهد غدا الأثنين، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء و تكون مثيرة للرمال والاتربة علي مناطق من جنوب البلاد على فترات متقطعة.

واوضحت الارصاد ان نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجة البحري تتراوح بين 80 الي 90 % للعظمي ومن 35:50% للصغري.

درجات الحرارة

ولفتت الارصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الاثنين، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 35 للعظمى والصغرى 25 درجة، وعلى السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 24 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 40 للعظمى والصغرى 29 وعلى شمال الصعيد 38 للعظمي والصغرى 24 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 42 للعظمي والصغري 29 درجة .