يورو 2024.. ليتيزكي يطلق صافرة انطلاق النهائى بين إنجلترا وإسبانيا

انطلقت صافرة انطلاق الحكم الدولى الفرنسى فرونسوا ليتيزكي، لتعلن عن بداية الشوط الأول من نهائى بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، والذى يجمع بين منتخب إنجلترا ونظيره إسبانيا، وذلك على الملعب "الأولمبى" بمدينة برلين، فى البطولة التى تستضيفها ألمانيا.

مشوار إسبانيا



وقدم المنتخب الإسبانى مسيرة حافلة فى تلك النسخة من بطولة يورو 2024، حتى وصل إلى النهائى بعد أداء قوى، حيث لم يتذوق طعم الهزيمة أو التعادل في جميع مبارياته الـ 6، والتى حقق في جميعها الانتصار، وسجل 13 هدفًا، واستقبلت شباكه 3 أهداف فقط.

تشكيل إسبانيا



ويدخل لويس دي لا فوينتي المدير الفنى لمنتخب إسبانيا، اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: داني كارفاخال، روبين لو نورماند، ايميريك لابورت، مارك كوكوريلا.

خط الوسط: رودريغو هيرنانديز، فابيان رويز، داني أولمو.

خط الهجوم: نيكو ويليامز، الفارو موراتا، لامين يامال.



مشوار إنجلترا



بينما امتلأ طريق منتخب إنجلترا إلى نهائى تلك النسخة يورو 2024 بالأشواك، ولكن تخطاها بعد مسيرة قوية، حيث حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل 3 مرات، وسجل 7 أهداف، بينما استقبلت شباكه 4 أهداف فقط.

تشكيل إنجلترا



ويخوض جاريث ساوثجيت المدير الفنى لمنتخب إنجلترا، اللقاء معتمداً على عامل الخبره بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: كايل والكر، جون ستونز، مارك جاي، لوك شاو.

خط الوسط: كوبي ماينو، ديكلان رايس، جود بيلينجهام، فيل فودين.

خط الهجوم: بوكايو ساكا، هاري كين.

