الوزراء: اكتمال المخزون الإستراتيجي للوقود ووقف تخفيف الأحمال نهاية الأسبوع المقبل

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اجتماع اليوم جاء لمتابعة الموقف والوقوف على المخزون الاستراتيجي للوقود، والذي يأتي في إطار استعدادات الحكومة لوقف تخفيف الأحمال خلال ما تبقى في فصل الصيف.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن رئيس الوزراء تابع موقف تكوين المخزون الإستراتيجي من الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، في إطار خطة الحكومة لإنهاء تخفيف الأحمال خلال أشهر الصيف مع الأسبوع الثالث من شهر يوليو الجاري، وزيادة الاحتياطيات الإستراتيجية من المازوت والسولار.

وتابع: "سيتم اكتمال المخزون الاستراتيجي الذي يمكننا من وقف تخفيف الأحمال نهاية الأسبوع المقبل، حيث وصلت إلينا شحنات من الوقود اللازم لسد احتياجاتنا، وتصل تباعا حتى نهاية الأسبوع المقبل، وهناك جزء متبقي من هذه الشحنات، التي ماسبق أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي، بتكلفة مليار و200 مليون دولار.