ads
الأحد 14 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الوزراء: اكتمال المخزون الإستراتيجي للوقود ووقف تخفيف الأحمال نهاية الأسبوع المقبل

المستشار محمد الحمصاني
المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اجتماع اليوم جاء لمتابعة الموقف والوقوف على المخزون الاستراتيجي للوقود، والذي يأتي في إطار استعدادات الحكومة لوقف تخفيف الأحمال خلال ما تبقى في فصل الصيف.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن رئيس الوزراء تابع موقف تكوين المخزون الإستراتيجي من الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، في إطار خطة الحكومة لإنهاء تخفيف الأحمال خلال أشهر الصيف مع الأسبوع الثالث من شهر يوليو الجاري، وزيادة الاحتياطيات الإستراتيجية من المازوت والسولار.

وتابع: "سيتم اكتمال المخزون الاستراتيجي الذي يمكننا من وقف تخفيف الأحمال نهاية الأسبوع المقبل، حيث وصلت إلينا شحنات من الوقود اللازم لسد احتياجاتنا، وتصل تباعا حتى نهاية الأسبوع المقبل، وهناك جزء متبقي من هذه الشحنات، التي ماسبق أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي، بتكلفة مليار و200 مليون دولار.

الدكتور مصطفى مدبولي المتحدث باسم مجلس الوزراء المخزون الاستراتيجي المستشار محمد الحمصاني زيادة الاحتياطي محطات الكهرباء وقف تخفيف الأحمال