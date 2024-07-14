كلية الفنون التطبيقية بجامعة طنطا تستقبل الأطفال المشاركين بـ"جامعة الطفل"

استقبلت كلية الفون التطبيقية بجامعة طنطا اليوم، الأطفال المشاركين في برنامج "جامعة الطفل" ضمن فعاليات المرحلة السابعة تحت شعار " أطفال علماء لمستقبل أفضل" بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة چینا الفقی القائم بعمل رئيس الأكاديمية، والدكتور محمود زكي رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبإشراف وتنسيق من الدكتور محمد إبراهيم القائم بعمل عميد كلية الفنون التطبيقية والدكتور عبدالله خضر رئيس قسم الكيمياء بكلية العلوم والمنسق العام لجامعة الطفل بجامعة طنطا والدكتورة عُلا الطوخي إسماعيل منسق أنشطة جامعة الطفل بكلية الفنون التطبيقية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية.

أكد الدكتور محمود زكى حرص جامعة طنطا على تبني مشروع جامعة الطفل لدوره في اكتشاف واحتضان المواهب وانتقاء ودعم المبتكرين والمبدعين في مراحل مبكرة من التعليم لتنمية قدراتهم وصقل مواهبهم، وتحقيق الاستثمار في تعليم الأجيال القادمة، لخلق جيل قادر على بناء مستقبل أفضل للوطن ودعم خطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

أضاف الدكتور محمود سليم أن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة يعمل بالتعاون مع كليات الجامعة المختلفة على تنظيم برامج ودورات تدريبية للأطفال ببرنامج جامعة الطفل من خلال تبسيط العلوم المختلفة ونشر الثقافات لدعم الروح التنافسية بين الأطفال واكتسابهم المعلومات في كثير من المجالات، لإعداد واكتشاف الأطفال الذين لديهم قدرات علمية متميزة، وتوجيههم وفقًا لمهاراتهم وقدراتهم.



أضاف الدكتور عبد الله خضر أن إعداد الأطفال لمواجهة تحديات سوق العمل والمستقبل بشكل عام، من المهام الكبيرة التي تقوم بها جامعة الطفل.

جدير بالذكر أن اليوم تضمن استقبال حافل للأطفال وأولياء أمورهم وقاموا بجولة داخل معرض الكلية والمعامل والقاعات المجهزة ومكتبة الكلية ومعمل الحاسب الآلي وعدد من الأماكن المتميزة بالكلية وتعرف الأطفال على أقسام كلية الفنون التطبيقية والمجالات البحثية للكلية وفرص العمل المتنوعة لخريجي أقسام الكلية، كما تم تنفيذ أيضاً ورش عمل وعدد من الأنشطة المخصصة للأطفال.