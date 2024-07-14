الوزراء: شعور المواطن بأزمة الأدوية سببه الرئيسي عدم تكوين مخزون كافٍ

أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن موعد انتهاء أزمة الأدوية، قائلًا: "الدكتور مصطفى مدبولي وجه بضرورة العمل على حل مشكلة نواقص الأدوية، بعد رصد عدد من الشكاوى في هذا الشأن، ومن ثم يجب العمل على حل هذه المشكلات، والتنسيق مع شركات الأدوية لمضاعفة الإنتاج".

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المشكلة سببها كان نقص السيولة الدولارية خلال الفترة الماضية، والأزمة بدأت تنفرج مع توافر السيولة الدولارية.

وأشار إلى أن طبيعة العملية الإنتاجية تستغرق عدة أشهر لأجل ضمان العملية الإنتاجية والعودة إلى تكوين المخزون الاستراتيجي، وتم الاطمئنان اليوم على أن عملية الإنتاج تسير على قدم وساق، مع بدء توفير المخزون وتوفير مستلزمات الإنتاج وتوفير القدرة للشركات على تكلفة الأدوية.