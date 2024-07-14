القاهرة الإخبارية: اقتصادات الانتخابات.. كم بلغت التكاليف؟

قدمت الإعلامية دينا سالم، خلال تقديمها برنامج "المراقب"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، عرضا تفصيليا بعنوان: " اقتصادات الانتخابات.. كم بلغت التكاليف؟".

وقالت الإعلامية دينا سالم خلال العرض إنه يطلق البعض على 2024 بعام الانتخابات الكبرى، حيث تشهد عشرات الدول انتخابات برلمانية ورئاسية، يأتي هذا في وقت يمر به العالم بتغيرات جيوسياسية وإقليمية انعكست على الموارد الاقتصادية.

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تستعد للانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل، يشار إلى أن حجم الإنفاق في انتخابات 2024 سجلت 14 مليار دولار، وفقا لـ "أوبين سكريت"، وهو ما جعل تلك الانتخابات الفيدرالية التي ضمت السباق الرئاسي وسباق الكونجرس توصف بأنها الأكثر كلفة على الإطلاق.

وأوضحت أن الديمقراطيون تفوقوا على الجمهوريين في جمع وإنفاق الأموال، وكان بايدن المرشح الرئاسي حينها أول مرشح في التاريخ يجمع مليار دولار من المانحين وأنفق الديمقراطيون في 2020 نحو 6 مليارات و900 مليون دولار، ولعب المليارديرات دورا أكبر في تلك الانتخابات أكثر من أي وقت مضى.