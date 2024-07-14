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الأحد 14 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

المنتخب الأولمبي يتعادل مع أوكرانيا وديا استعدادا للأولمبياد

المنتخب الاوليمبي
المنتخب الاوليمبي
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انتهت مباراة المنتخب الوطني الأوليمبي أمام نظيره منتخب اوكرانيا بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء آليوم الأحد. 
احرز هدف الفراعنة احمد عاطف قطة خلال الدقيقة 75.
وبدء البرازيلي المباراة كالتالي: حمزة علاء وأحمد عيد وعمر فايد وحسام عبد المجيد وكريم الدبيس ومحمد النني ومحمد شحاتة وأحمد نبيل كوكا وأحمد سيد زيزو وإبراهيم عادل وأسامة فيصل.
ومن المنتظر ان يخوض الفراعنة الشباب فعاليات بطولة اولمبياد باريس خلال الايام القلية المقبلة.
 

المنتخب الأوليمبي المصري يتعادل أوكرانيا