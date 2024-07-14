رئيس جامعة دمياط يتابع تسكين طلاب أولمبياد علوم الحاسب بالمدن الجامعية

تفقد الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط اليوم 14 يوليو 2024 المدن الجامعية للبنين والبنات للوقوف على استعدادها لاستقبال الطلاب المشاركين بأولمبياد قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية (الإصدار السادس) الذي ستنظمه كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالجامعة بالتعاون مع كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا تحت عنوان "صنع في مصر: التكنولوجيا المبتكرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة" وذلك يومي 15 - 16 /7 /2024م.

جدير بالذكر أولمبياد قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية يشارك به عدد (80) مشروعاً بإجمالي عدد (400) طالب يمثلون كافة الجامعات المصرية (حكومية، أهلية، خاصة) ، بهدف تقديم وعرض مشروعات تقدم حلولاً مبتكرة تعتمد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بهدف مواكبة التحديات التكنولوجية الحديثة ، ووفقاً لرؤية مصر 2030 بالتحول نحو الإرتقاء بأنماط الحياة المختلفة من خلال أفكار إبداعية قائمة على المعرفة، وتشجيع الابتكار، والبحث، والتطوير من خلال تعزيز وتحفيز طلاب كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعى وأصحاب الأفكار والرؤى لتقديم أفكارهم الذكية ومشاريعهم البرامجية بأيد مصرية.

رافق رئيس الجامعة في جولته التفقدية الأستاذ الدكتور محمد عبده عماشة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والأستاذ الدكتور أحمد الجمل رئيس قسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة، بحضور الأستاذ عامر أبو العنين مدير عام المدن الجامعية.

استهلّ رئيس الجامعة جولته بتفقد أعمال الصيانة والنظافة بمباني المدينة الجامعية للبنين وغرف الإقامة والمطابخ، أعقبها تفقد مدينة الطالبات ،حيث اطمئن سيادته على تسكين جميع الطلاب المشاركين في الأولمبياد ، وشاركهم رئيس الجامعة وجبة الغداء، متمنياً لهم قضاء أسعد الأوقات.

وأكد الأستاذ الدكتور حمدان ربيع حرص الجامعة على توفير كافة متطلبات الطلاب المشاركين في أولمبياد قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية، وسبل الراحة لتقديم خدمة متميزة ذات جودة عالية ، و توفير بيئة آمنة لهم.