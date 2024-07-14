ads
الأحد 14 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

يورو 2024.. لامين يامال يقود المنتخب الإسبانى أمام إنجلترا

اسبانيا
اسبانيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن لويس دي لا فوينتي المدير الفنى لمنتخب إسبانيا، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره إنجلترا، وذلك بعد قليل على ملعب "الأولمبى" بمدينة برلين، لخوض نهائى بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".
 

وجاء تشكيل المنتخب الإسبانى كالتالى:


حراسة المرمى: أوناي سيمون.
خط الدفاع: داني كارفاخال، روبين لو نورماند، ايميريك لابورت، مارك كوكوريلا.
خط الوسط: رودريغو هيرنانديز، فابيان رويز، داني أولمو.
خط الهجوم: نيكو ويليامز، الفارو موراتا، لامين يامال.

وقدم المنتخب الإسبانى مسيرة حافلة فى تلك النسخة من بطولة يورو 2024، حتى وصل إلى النهائى بعد أداء قوى، حيث لم يتذوق طعم الهزيمة أو التعادل في جميع مبارياته الـ 6، والتى حقق في جميعها الانتصار، وسجل 13 هدفًا، واستقبلت شباكه 3 أهداف فقط.

يورو 2024 تشكيل المنتخب الإسبانى لامين يامال منتخب أسبانيا إنجلترا