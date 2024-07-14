يورو 2024.. لامين يامال يقود المنتخب الإسبانى أمام إنجلترا

أعلن لويس دي لا فوينتي المدير الفنى لمنتخب إسبانيا، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره إنجلترا، وذلك بعد قليل على ملعب "الأولمبى" بمدينة برلين، لخوض نهائى بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".



وجاء تشكيل المنتخب الإسبانى كالتالى:



حراسة المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: داني كارفاخال، روبين لو نورماند، ايميريك لابورت، مارك كوكوريلا.

خط الوسط: رودريغو هيرنانديز، فابيان رويز، داني أولمو.

خط الهجوم: نيكو ويليامز، الفارو موراتا، لامين يامال.



وقدم المنتخب الإسبانى مسيرة حافلة فى تلك النسخة من بطولة يورو 2024، حتى وصل إلى النهائى بعد أداء قوى، حيث لم يتذوق طعم الهزيمة أو التعادل في جميع مبارياته الـ 6، والتى حقق في جميعها الانتصار، وسجل 13 هدفًا، واستقبلت شباكه 3 أهداف فقط.