حملات تموينية مكبرة تطوف شوارع كفر سعد في دمياط

تابع الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، جهود الوحدات المحلية للمراكز والمدن بقطاعات العمل المختلفة، حيث كثفت الوحدات المحلية حملاتها للارتقاء بمنظومة النظافة داخل الشوارع الرئيسية والفرعية بكافة المناطق ، وأيضًا صيانة أعمدة الانارة ، ورفع الاشغالات لتيسير الحركة المرورية وحركة المارة .

وفى صعيد آخر، تابع الدكتور أيمن الشهابى جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد لمتابعة الأسواق والتفتيش على المنشآت الغذائية بنطاق مدينة كفر سعد، للتأكد من توافر السلع بأسعارها المقررة و أيضًا منع أى محاولات لاحتكار السلع والتأكد من سلامتها للحفاظ على صحة المواطنين، كما تم خلال تلك الحملات أيضًا المرور على المخابز للتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات والاوزان المقررة ، علاوة على ما قامت به الوحدة أيضًا بالتنسيق مع شرطة المرافق برفع الاشغالات وصور التعديات على الطريق العام داخل المدينة وصيانة أعمدة الانارة ومراجعة الكشافات بقرية أم الرزق .

وفى ملف آخر من ملفات العمل، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ إزالة فورية لحالة بناء مخالف بقرية أم الرضا ، عبارة عن غرفة من البلوك الأبيض ، كما نجحت الوحدة فى التصدى لحالة أعمال بناء بالمخالفة بالمدينة، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك المخالفات.



شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ في دمياط حملة تفتيشية علي المصانع والمحلات والسلاسل التجارية للتأكد من السلامة الغذائية للمنتجات و التأكد من تداول المنتجات الغذائية بطريقة صحيحة ومطابقة للمواصفات بمدينة كفر البطيخ تنفيذا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط بتكثيف وتشديد الحملات الرقابية على الأسواق و المخابز ومستودعات الغاز ، و المرور والتفتيش على المصانع والمحلات والعربات والتأكد من تداول المنتجات الغذائية بطريقة صحيحة ومطابقة للمواصفات.