كيف نجحت القاهرة في استعادة ثقة بلجراد.. وهذه هي الفرص من التعاون الاقتصادي؟

استقبلت العاصمة الإدارية اليوم، اجتماعات منتدي الأعمال المصري الصريبي، والذي افتتح فعالياته كلا من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء و ألكسندر فوتشيتش، رئيس صربيا، والوفد المرافق له.

العلاقات المصرية الصريبية وفقا لتقارير حكومية يتجاوز عمرها القرن، لكنها في العقد والنصف الماضي؛ شهدت تطورا محدودا علي المستوي الاقتصادي خصوصا مع وجود تمثيلا مصريا في 2018 وتحديدا في 19 يوليو من نفس العام ثم زيارة رسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي في 2022 ضمن استراتيجية مصر للانفتاح علي الدول الخارجية وتعزيز علاقاتها السياسية والاقتصادية والاستراتجية.

وفقا لتصريحات الحكومة المصرية والتي أعترفت بشكل صريح باعادة نظرها في العلاقات الاقتصادية مع صربيا إذ تصل قيمة التبادل التجاري في الوقت الحالي لـ 125 مليون دولار رغم نموها 17 مليونا في 2022 لتسجل 108 مليون دولار وهو رقم قليل.

يعكس تعاون القاهرة – بلجراد؛ في المجال الاقتصادي والاستثماري شراكة لدول أوروبا الشرقية و إفريقيا التي تقودها مصر بصفتها عضوا في تجمع بريكس وامتلاكها قدرات النفاذ لأكثر من 300 مليار مستهلك و أسواق عديدة في المنطقة العربية والشرق الأوسط،وهو ما يعني استفادة القاهرة من السياح الصرب خصوصا مع اعلان الرئيس الصريبي "فوتشيتش" استئناف رحلات الطيران بين البلدين بحلول سبتمبر المقبل بحد أقصي وهو ما يوفر المزيد من الموارد من النقد الأجنبي للخزانة المصرية.

كما تمتلك مصر قدرات كبيرة في تعزيز صادراتها الزراعية من الخضروات والفاكهة والسلع الغذائية التي تتوافق مع المواصفات القياسية لدول شرق أوروبا وليس صربيا إذ بلغت جملة صادرات مصر 30.8 مليون دولار بنهاية 2023 بزيادة تبلغ 19.2 مليون دولار علي أساس سنوي مقابل ورادات بقيمة 90.4 مليونا .

تتركز أبرز الصادرات المصرية لصربيا في عدد من المنتجات أبرزها " خضروات وفاكهة، الأسمدة، لدائن ومصنوعاتها بقيمة تبلغ 26.8 مليون دولار في نهاية العام الماضي، بينما تركزت الواردات في " الحبوب، الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات، منتجات التبغ،المطاط ومصنوعاته، أدوات كهربائية" بقيمة تبلغ 84.7 مليون دولار.

وخلال العام المالي الماضي ارتفع معدلات الاستثمارات الصربية داخل مصر بقيمة تبلغ 47 ألف دولار لتصبح 173 ألف دولار، مقابل733 ألف دولار قيمة استثمارات مصرية في صربيا.