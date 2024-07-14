استمرار فعاليات الأنشطة الصيفية بفرع ثقافة شمال سيناء

شهد قصر ثقافة العريش العديد من الأنشطة الثقافية والفنية منها فعاليات بنادى العلوم تحت إشراف امنية يحى سالم قامت بتنفيذ عدد من التجارب مع رواد القصر منها تجربة النافورة واحتراق الأكسجين، وفكرة تصنيع صاروخ الفضاء، كما أقيمت ورشة فنية فى مجال الرسم وورشة اشغال من الخرز، وذلك لتنمية المهارات الإبداعية لرواد القصر، حضر الفاعليات اشرف المشرحانى مدير عام الفرع، تمت تحت اشراف وتوجية الفنانه ايناس سمير مدير القصر.

عقد ببيت ثقافة المساعيد ورشة فنية فى الرسم برسومات وموضوعات متعددة، وتميزت الطالبة منه و سماح و ملك وحبيبة ونسيبه وميرا وعنان وحور واحمد، برسومات متميزة ، بتوجية سلوى برعى بالتربية والتعليم، اشراف ومتابعة احمد صابر مدير البيت.

ونظم قصر ثقافة بئر العبد ورشة فنية فى الرسم باحدى التجمعات السكنية لمركز ومدينة بئر العبد، بتوجيه من امل محمد مسئولة النشاط، اعداد ابراهيم القطاوى، بمتابعة واشراف محمود عيد مدير القصر.

وذلك بجانب استكمال فعاليات برنامج ثقافتنا فى اجازتنا خلال الإجازة الصيفية والذى يهدف إلي تنمية مهارات الأطفال الفنية والثقافية المختلفة لجميع المواقع الثقافية بالفرع.

الأنشطة الثقافية والفنية تقدم تحت رعاية وزارة الثقافة، تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة تحت اشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة ، المنعقدة باقليم القناة وسيناء برئاسة أمل عبدالله من خلال فرع ثقافة شمال سيناء برئاسة أشرف المشرحانى.