ads
الأحد 14 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

استمرار فعاليات الأنشطة الصيفية بفرع ثقافة شمال سيناء

استمرار فعاليات الأنشطة
استمرار فعاليات الأنشطة الصيفية بفرع ثقافة شمال سيناء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهد قصر ثقافة العريش العديد من الأنشطة الثقافية والفنية منها فعاليات بنادى العلوم تحت إشراف امنية يحى سالم  قامت بتنفيذ عدد من التجارب مع رواد القصر منها تجربة النافورة واحتراق الأكسجين، وفكرة تصنيع صاروخ الفضاء، كما أقيمت ورشة فنية فى مجال الرسم وورشة اشغال من الخرز، وذلك لتنمية المهارات الإبداعية لرواد القصر، حضر الفاعليات اشرف المشرحانى مدير عام الفرع، تمت تحت اشراف وتوجية الفنانه ايناس سمير مدير القصر.

عقد ببيت ثقافة المساعيد ورشة فنية فى الرسم برسومات وموضوعات متعددة، وتميزت الطالبة منه و سماح و ملك وحبيبة ونسيبه وميرا وعنان وحور واحمد، برسومات متميزة ، بتوجية سلوى برعى بالتربية والتعليم، اشراف ومتابعة احمد صابر مدير البيت.

ونظم قصر ثقافة بئر العبد ورشة فنية فى الرسم باحدى التجمعات السكنية لمركز ومدينة بئر العبد، بتوجيه من امل محمد مسئولة النشاط، اعداد ابراهيم القطاوى، بمتابعة واشراف محمود عيد مدير القصر.

وذلك بجانب استكمال فعاليات برنامج ثقافتنا فى اجازتنا خلال الإجازة الصيفية والذى يهدف إلي تنمية مهارات الأطفال الفنية والثقافية المختلفة لجميع المواقع الثقافية بالفرع.

الأنشطة الثقافية والفنية تقدم تحت رعاية وزارة الثقافة، تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة تحت اشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة ، المنعقدة باقليم القناة وسيناء برئاسة أمل عبدالله من خلال فرع ثقافة شمال سيناء برئاسة أشرف المشرحانى.

إقليم القناة وسيناء الهيئة العامة لقصور الثقافة الأنشطة الثقافية والفنية القناه وسيناء ثقافة شمال سيناء فرع ثقافة شمال سيناء قصر ثقافة بئر العبد