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الأحد 14 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

يورو 2024.. ساكا وهاري كين يقودان هجوم إنجلترا لمواجهة إسبانيا

انجلترا
انجلترا
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أعلن جاريث ساوثجيت المدير الفنى لمنتخب إنجلترا، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره إسبانيا، وذلك بعد قليل على ملعب "الأولمبى" بمدينة برلين، لخوض نهائى بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".
وجاء تشكيل المنتخب الإنجليزى كالتالى:
حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.
خط الدفاع: كايل والكر، جون ستونز، مارك جاي، لوك شاو.
خط الوسط: كوبي ماينو، ديكلان رايس، جود بيلينجهام، فيل فودين.
خط الهجوم: بوكايو ساكا، هاري كين.



وامتلأ طريق منتخب إنجلترا إلى نهائى تلك النسخة يورو 2024 بالأشواك، ولكن تخطاها بعد مسيرة قوية، حيث حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل 3 مرات، وسجل 7 أهداف، بينما استقبلت شباكه 4 أهداف فقط.

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