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الأحد 14 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل صحة شمال سيناء يحيل موظفين متغيبين بمراكز الرعاية بالعريش للتحقيق

إحالة المتغيبين الي
إحالة المتغيبين الي التحقيق في جولة مسائية مفاجئة على مراكز
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أجرى  الدكتور أحمد سمير بدر، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، جولة  مسائية مفاجئة على  وحدات الرعاية الأولية في مركز ومدينة العريش  للاطمئنان على سير العمل وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين.والتحقق من تواجد القوى البشرية.
بدأت الجولة بتفقد مراكز الرعاية بكل من  "الريسة، ابي صقل، عاطف السادات، المساعيد"، بنطاق مدينة العريش  حيث تفقد الدكتور بدر غرف الاستقبال والصيدلية، وتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال واللقاحات.

وأثناء الجولة، وجه بإحالة المتغيبين من الطاقم الطبي  إلى التحقيق.

وخلال الزيارة، وجه بدر بأهمية التأكد من رضا المرضى والمواطنين عن الخدمات الطبية المقدمة، مع توفير كافة أوجه الرعاية الصحية وحسن المعاملة للمترددين على الوحدات الصحية.

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