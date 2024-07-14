مياه الغربية توقع عقد الخدمات الاستشارية لتصميم وإشراف محطات معالجة الصرف الصحي

أعلن الدكتور المهندس حمدي محمد شطا، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية والعضو المنتدب، عن توقيع عقد للخدمات الاستشارية يشمل تصميم وإشراف على تنفيذ محطتي معالجة الصرف الصحي بطنطا (1 و2) ومحطة معالجة الصرف الصحي بميت بدر حلاوة.

وأوضح شطا أن البروتوكول تم توقيعه بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية وتحالف مكتبي صبور كونسلت وانفايرو كونسلت، وذلك في إطار برنامج تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر، والذي يمول من بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، بالإضافة إلى منحة من الاتحاد الأوروبي (EU).

حضر التوقيع وحدة إدارة المشروع بالشركة القابضة (PMU) والاستشاري العام للبرنامج (PIC) وأعضاء من شركة مياه الغربية.

IMG-20240714-WA0037

IMG-20240714-WA0036

IMG-20240714-WA0033