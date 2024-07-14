محلل سياسي: محاولة اغتيال ترامب تقوي شعبيته

قال إبراهيم كابان، الكاتب والمحلل السياسي، إن حادث محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يعد دفعة جديدة لشعبيته في الولايات المتحدة الأمريكية، وتتسم هذه المرة بعملية الاغتيال وإخراج رجل أمريكا الأول بهذا الشكل، وقد تساهم العملية من حيث جزئياتها المتعددة لـ "ترامب" بأن يصل إلى الإدارة القادمة.

وأضاف "كابان"، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن استطلاعات الرأي أشارت إلى تقوية شعبية "ترامب" بشكل قوي، ويعد هذا الحادث دفعة جديدة وتساعده في الأيام المقبلة بارتفاع شعبيته، وهذا ما سيتبين في استطلاعات الرأي القادمة، والتي ستصب في خانة خدمة شعبيته.

وأشار إلى أن عملية الاغتيال جاءت في وقت مهم للغاية وحساس في ظل محاولة الرئيس الأمريكي جو بايدن وإدارته إعادة صياغة التقرب من الشارع الأمريكي، لكن عملية محاولة الاغتيال ساعدت في تقوية شعبية ترامب في المرحلة المقبلة.

وأكد أن اللجوء للعنف، وبهذا الشكل الذي حدث، قد يساعد في اتجاهات عكسية، باتجاه أن ترامب قد يكون شخصية إشكالية في مستقبل أمريكا، وانتخابه في الرئاسة مجددا قد يساعد أيضا في إعادة العنف الذي حدث في نهاية عهدته.