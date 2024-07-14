بزيادة 42.5%.. 113.59 مليون دولار حجم التبادل التجارى المصري الصربي 2023

نمت العلاقات المصرية الصربية بشكل ملحوظ منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر والذي كان حريص علي تقوية وتعزيز سبل التعاون المصري الصربي علي كافة المستويات ، وبشكل خاص العلاقات الاقتصادية والتجارية

والتي توطدت بزيارة الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش يا في زيارة هي الأولى من نوعها لمصر منذ 15 عاما ، تزامنا مع الاحتفال بمرور 116 عامًا على العلاقات بين مصر وصربيا،

و تعد مصر السوق الثالث للصادرات الصربيه إلى إفريقيا بينما تعد صربيا السوق الثانى والثلاثين للصادرات المصريه إلى دول القاره الأوروبيه



علي هامش الزيارة تم توقيع العديد من الاتفاقيات التي من شأنها تعزيز العلاقات طويلة الأمد في جميع المجالات، و لعل أهمها “ اتفاقية التجارة الحرة” والتي ستساهم في دفع معدلات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين بشكل كبير.

مما سيسهم فى زيادة حجم التبادل التجارى فى قطاعات عديده مثل (الزراعه والطاقه والسياحه والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ) ،

حيث شهدت العلاقات التجارية المصرية الصربية ، نموا كبيرا و ملحوظا خلال السنوات الأخيرة ، ليبلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين أكثر من 113.59 مليون دولار العام الماضي ، محققاً زياده 42.5% عن العام السابق له ،

وتشير بيانات رسمية ، الي ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى صربيا لتسجل 30 مليون دولار خلال عام 2023 مقابل 10.8 مليون دولار خلال عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 177%.

حيث تصدر مصر إلى صربيا ( الفاصوليا اليابسه بأشكالها المختلفه والبرتقال الطازج وخيوط القطن والنباتات و أجزاؤها والألواح و الصفائح و أغشية الأفلام ) بينما تستورد مصر من صربيا ( الذره الصفراء لغير البذار والتبغ المفروم والخشب الزان والجرارات والورق المقوي والمواد البروتينيه والاطارات الخارجيه الهوائيه) ،

فيما بلغت قيمة الواردات المصرية من صربيا 90.4 مليون دولار خلال عام 2023 مقابل 93.9 مليون دولار خلال عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 3.7%.



وسجلت قيمة الاستثمارات الصربية في مصر 173 ألف دولار خلال العام المالي 2022 /2023 مقابل 126 ألف دولار خلال العام المالي 2021 /2022، بنسبة ارتفاع قدرها 37.3%.

وبلغت قيمة الاستثمارات المصرية في صربيا 733 ألف دولار خلال العام المالي 2022 /2023 مقابل 440 ألف دولار خلال العام المالي 2021 /2022، بنسبة ارتفاع قدرها 66.6%.

كما بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في صربيا 483 ألف دولار خلال العام المالي 2022 /2023 مقابل 474 الف دولار خلال العام المالي 2021 /2022، بنسبة ارتفاع قدرها 1.9%، بينما بلغت قيمة تحويلات الصربيين العاملين في مصر 253 الف دولار خلال العام المالي 2022 /2023 مقابل 374 الف دولار خلال العام المالي 2021 /2022، بنسبة ارتفاع قدرها 32.4%.

وتشير البيانات إلى أهم المجموعات السلعية التي أدت إلى زيادة الصادرات المصرية إلى صربيا عام 2023 وتضمنت ( خضروات وفواكه بقيمة 5.7 مليون دولار، و أسـمدة بقيمة 18.5مليون دولار ، لدائن ومصنوعاتها بقيمة 2.6 مليون دولار



وفي المقابل كانت أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من صربيا خلال عام 2023. تشمل ( تبغ بقيمة 75.6 مليون دولار ، و حبوب بقيمة 2 مليون دولار ، و الات و أجهـزة كهربائية و اجزاؤها بقيمة 3.1 مليون دولار ، و أجهزة وأدوات ألية 2.7 مليون دولار ، و مطاط و مصنوعاته بقيمة 1.3 مليون دولار ) .



