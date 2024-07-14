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الأحد 14 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

عالم مصريات: ظاهرة "الافروسنتريك" تنذر بما يشبه الهكسوس.. "محاولة لسرقة التاريخ"

الدكتور وسيم السيسي
الدكتور وسيم السيسي عالم المصريات
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قال الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، معلقًا على ظاهرة" الافروسنتريك"، إن الظاهرة تنذر ما يشبه بالهكسوس، مضيفًا: إن هذه الظاهرة أصحابها هم بالأساس"الأمريكيون السود".

وأضاف الدكتور وسيم السيسي، خلال لقائه لبرنامج" الساعة 6"، مع الإعلامية "عزة مصطفى"، والمذاع  على فضائية" الحياة"، أن الصهيونية العالمية هي أساس البلاء في العالم كله، متابعا:" جربوا طريقة أسرق التاريخ الأول ثم الجغرافيا".

وتابع، الصهيونية العالمية رحبت بفكرة دولة اسرائيلية، لأنهم يريدون التخلص من اليهود، واليهود يريدون أن لا يصبحوا مواطنين درجة ثانية، حيث نرى الآن أمريكا وأوروبا يواجهون مشكلة في السود، وتغلغلوا لدرجة وصلوا للبيت الأبيض.

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