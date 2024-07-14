رئيس جامعة المنوفية يكرم فرق الفائزة في ختام أولمبياد الشركات الناشئة

كرّم الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية الفرق الفائزة في الحفل الختامي لتصفيات الفرق المشاركة في أولمبياد الشركات الناشئة على مستوى الجامعة والتي تعقد تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبالتعاون مع صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بوزارة التعليم العالي ومكتب العلاقات الدولية بالجامعة.

وأسفرت فعاليات التدريبات للفرق المشاركة عن فوز وتصعيد خمس فرق مسار طلابي ومسار بحثي وانتقالهم للتصفيات النهائية للجامعات، وذلك بحضور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور ناصر عبد الباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور مصطفى أيمن عبد العال مدير صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بوزارة التعليم العالي وبتحكيم عدد من أساتذة متخصصة في العلوم الطبية والهندسة والتكنولوجيا بجامعة المنوفية.

أكد الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة على أهمية تطوير التفكير الابتكاري والعلمي والبحثي عند الطلاب ومساعدتهم على تنمية المشروعات الطلابية في العديد من المجالات والتخصصات التي تتحكم في الصناعة والتنمية المحلية والعالمية. كما أكد رئيس الجامعة على حرص الجامعة الدائم على خلق بيئة مناسبة للطلاب المبتكرين والمخترعين ومساعدتهم في نجاح مشاريعهم الابتكارية والحصول على براءات اختراع من خلال الخدمات التي يقدمها صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ للطلاب المتميزين إلى جانب توفير بيئة مشجعة على الإبتكار للطلاب وتنمية مهاراتهم الابتكارية عن طريق برامج مخصصة، وإتاحة المنح الدراسية للمبتكرين والنوابغ لتحقيق التنمية للفرد والمجتمع ، لافتا ان جامعة المنوفية تتميز بالعديد من التخصصات النادرة والمواكبة للتطور العلمي في العالم .



أعرب “القاصد” عن خالص تقديره للفرق الفائزة في التصفيات النهائية لأولمبياد الشركات الناشئة على مستوى الجامعة مطالبا جميع الطاقات والخبرات بجامعة المنوفية بمزيد من التشجيع الإبداعي عند الطلاب وتبني الحلول المبتكرة في جميع المجالات والتخصصات النادرة التي تتميز بها الجامعة في علوم الذكاء الصناعي والبرامج الدراسية المستحدثة.

ومن جانبه أشاد الدكتور مصطفى أيمن مدير البرامج بصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ ورئيس لجنة التحكيم بطلاب جامعة المنوفية المشاركين في فعاليات المسابقة وبمستوى التميز الابتكاري للمشروعات المقدمة متمنيا لهم التوفيق فى حياتهم العلمية والعملية ودعاهم غلي الاستمرار فى العمل والتمسك بالفرص المتاحة لهم لابراز مواهبهم وقدراتهم الإبداعية.

تضمن الحفل الختامي تكريم الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة الدكتور مصطفى أيمن مدير البرامج بصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ ورئيس لجنة التحكيم بدرع الصندوق والجامعة وأيضا تكريم لجنة التحكيم المشاركة .

ووزع رئيس الجامعة الجوائز على الفائزين، حيث حصل NATURE MACIC فريق الفائز بالمركز الأول على جائزة مالية قدرها ٢٠٠٠٠ جنيه، بينما حصل فريق BIOFAB الحائز على المركز الثانى على ١٥٠٠٠ جنيه، والمركز الثالث فريق KAMI مبلغ ١٠٠٠٠ جنيه، والمركزان الرابع والخامس مبلغ 5000 لكل مركز للفرق PLANTER - KAMI.

وتضمن الحفل تكريم جميع الفرق المشاركة في فعاليات التدريبات التي أعدها الصندوق للشركات الناشئة نظرا للمجهود المبذول من قبل الطلاب وأفكارهم الإبداعية فى المشروعات التى تقدموا بها، كما تقرر تصعيد خمس فرق بدلا من ثلاث فرق نظرا لزيادة عدد الفرق المتقدمة بالجامعة. وفى ختام الحفل تم تكريم أعضاء لجنة التحكيم، والطلاب المشاركين فى المسابقة وكذا شهادات تقدير للمدربين.



أشرف على تنظيم الحفل الختامي الدكتورة غادة على حسن المدير التنفيذي لمكتب العلاقات الدولية بالجامعة والدكتورة إيمان مصلحي المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بالجامعة والدكتور صلاح دياب نائب المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بالجامعة.