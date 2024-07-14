حاكم ولاية بنسلفانيا: محاولة اغتيال ترامب غير مقبولة ومأساوية

أكد حاكم ولاية بنسلفانيا الأمريكية، أن الخلافات السياسية يجب ألا تواجه أبدا بالعنف، مشددا في الوقت ذاته على أن محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب غير مقبولة ومأساوية.

وخلال مؤتمر صحفي له أوردته قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم، إنه ينبغي على السياسيين العمل على تهدئة حدة التوتر، مطالبا كل القادة السياسيين الترفع عن الخطابات السياسية الساخنة وخفض لهجة الخطاب السياسي.

وبين حاكم ولاية بنسلفانيا الوقت ذاته أن التحقيقات لا تزال مستمرة من قبل أجهزة الأمن المختصة.

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد له خلال اتصال هاتفي أنه سيوفر كل الإمكانات وكل ما تحتاجه الولاية من أجل مواجهة هذا الأمر.