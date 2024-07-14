الأمن يضبط فرعون الإجرام في الأقصر

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمرة مساعد وزير الداخلية من ضبط عنصر إجرامى شديد الخطورة بالأقصر.. وبحوزته سلاح نارى وكمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار .



يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الجنائية شديدة الخطورة الإجرامية.. فقد تم تحديد مكان إختباء (عنصر إجرامى شديد الخطورة، وشهرته "فرعون") سبق إتهامه فى عدد (8) قضايا "مخدرات، سرقة بالإكراه، سرقة"، ومطلوب التنفيذ عليه فى 4 جنايات "مخدرات، سلاح، سرقة" بإجمالى مدد 16 سنة سجن بدائرة مركز شرطة القرنة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه.. وبحوزته (بندقية آلية- 2 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الشابو).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

