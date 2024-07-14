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الأحد 14 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدًا في «البوابة».. نداء إنسانى.. 50 حائزا على نوبل يطالبون بوقف إطلاق النار فى أوكرانيا وغزة

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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأثنين 15 يوليو 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

الرئيس يتسلم أوراق اعتماد 12 سفيرا جديدا

السيسي يؤكد حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية ومواصلة التنسيق والتشاور

نداء إنسانى.. 50حائزا على نوبل يطالبون بوقف إطلاق النار فى أوكرانيا وغزة

دعوات لممثلى كل الأديان لإطلاق دعوة سلام خلال دورة الألعاب الأولمبية فى باريس

إدانة فلسطينية وعربية للغارة الصهيونية على مخيم المواصى

تحذيرات إسرائيلية: الضفة الغربية باتت قنبلة موقوتة

مصر والأردن تنفذان إسقاط جويا لأطنان المساعدات بغزة

رفض واسع للعنف.. إدانات عالمية لمحاولة اغتيال دونالد ترامب

19 يوليو.. «العدل الدولية» تصدر رأيها بشأن تبعات احتلال إسرائيل لفلسطين

تصاعد الصراع.. منظمة شنغهاى للتعاون تتحدى الناتو

مواجهة التهديدات.. ماكرون يعتبر تعديل موازنة الجيش «ضروريا»

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