بالفيديو.. بسبب حرارة الطقس.. حريق محول كهرباء خلف جامعة نوال بأكتوبر

أدى ارتفاع درجات الحرارة إلى اندلاع حريق في محول كهرباء يقع خلف جامعة نوال في مدينة أكتوبر، الحريق الذي اندلع بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، تسبب في تعطيل التيار الكهربائي في المنطقة المحيطة.

وصلت فرق الإطفاء إلى الموقع بسرعة وتمكنت من السيطرة على النيران بعد جهود مكثفة، بينما عملت فرق الصيانة على إصلاح الأضرار.

تشكل الحرارة المرتفعة خطراً كبيراً على البنية التحتية الكهربائية، وأصدرت السلطات تحذيرات للمواطنين بضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب مثل هذه الحوادث في المستقبل، وطلبت من السكان الإبلاغ عن أي مشاكل كهربائية فوراً لتفادي وقوع حوادث مماثلة.