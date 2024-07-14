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الأحد 14 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وقعت في كولومبيا.. الأمن يكشف تفاصيل فيديو جريمة قتل القليوبية

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو
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تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من  كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على تطبيق "واتس آب" يتضمن قيام أحد الأشخاص بإرتكاب واقعة قتل والزعم بوقوعها بإحدى المناطق بمحافظة القليوبية. 

 ى إطار تداول مقطع فيديو عبر تطبيق "واتس آب" يتضمن قيام أحد الأشخاص بإرتكاب واقعة قتل والزعم بوقوعها بإحدى المناطق بمحافظة القليوبية.
 بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن، وأن تلك الواقعة حدثت بمدينة كوكوتا بدولة كولومبيا بتاريخ 14 يناير الماضى ، وتم تداول مقطع الفيديو المشار إليه على مواقع التواصل الإجتماعى بذات الدولة.
 وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين على بث مقطع الفيديو بصورة مغلوطة.

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IMG-20240714-WA0006
IMG-20240714-WA0005
IMG-20240714-WA0005
كوكوتا كولومبيا تطبيق واتس اب واقعة قتل القليوبية