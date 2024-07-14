وقعت في كولومبيا.. الأمن يكشف تفاصيل فيديو جريمة قتل القليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على تطبيق "واتس آب" يتضمن قيام أحد الأشخاص بإرتكاب واقعة قتل والزعم بوقوعها بإحدى المناطق بمحافظة القليوبية.

ى إطار تداول مقطع فيديو عبر تطبيق "واتس آب" يتضمن قيام أحد الأشخاص بإرتكاب واقعة قتل والزعم بوقوعها بإحدى المناطق بمحافظة القليوبية.

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن، وأن تلك الواقعة حدثت بمدينة كوكوتا بدولة كولومبيا بتاريخ 14 يناير الماضى ، وتم تداول مقطع الفيديو المشار إليه على مواقع التواصل الإجتماعى بذات الدولة.

وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين على بث مقطع الفيديو بصورة مغلوطة.

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