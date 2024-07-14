إعلام إسرائيلي: نتنياهو يلتقي بايدن يوم 22 يوليو في واشنطن

كشف الإعلام الإسرائيلي بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم 22 يوليو في واشنطن أي قبل يومين من خطابه المقرر أمام الكونجرس، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

ولم تسلم مدينة غزة في الليلة الماضية من القصف الإسرائيلي المتواصل الذي طال عددا من المنازل في وسط مدينة غزة وشارع الجلاء وتل الهوى وغيرها، إذ أستهدفت المنازل الفلسطينية المأهولة بالمواطنين الفلسطينيين".

ووهذه الاستهدافات أدت إلى ارتقاء 19 شهيدا فلسطينيا وإصابة العشرات بجراح متفاوتة الخطورة ونقلوا إلى المستشفيات، وبخاصة مستشفى المعمداني في غزة لتلقي العلاج، ولم تسلم المحافظة الوسطى من هذا القصف الذي طال عدة منازل في مخيم النصيرات ومنزلا في مخيم البريج في وسط قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة العشرات بجراح متفاوتة الخطورة".