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الأحد 14 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مدبولي: تقييم أداء المحافظين بمدى تمكين نوابهم من القيام بالمهام الموكلة إليهم

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
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أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم تقييم أداء المحافظين بمدى تمكين كل محافظ لنوابه من القيام بالمهام الموكلة إليهم، بحيث يكون لديهم ملفات ومسئوليات تقع على عاتقهم، على أن يتم متابعة أدائهم في هذا الشأن، والعمل على الاستفادة من قدراتهم خلال اجتماع مجلس المحافظين اليوم .

 وفي الإطار نفسه، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى الدور الكبير الملقى على عاتق المحافظين في إعداد صف ثان وثالث من القيادات التنفيذية، مضيفا: "لسنا مخلدين في مناصبنا، ولذا يجب أن نسهم بصورة إيجابية وفعالة في إعداد كوادر من الصفين الثاني والثالث مدربة على أعلى مستوى من القدرة على تولي المسئولية والمساهمة في صنع القرارات".

رئيس الوزراء تقييم أداء المحافظين بمدى تمكين كل محافظ لنوابه من القيام بالمهام الموكلة إليهم الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء