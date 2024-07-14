وول ستريت جورنال: العثور على عبوات ناسفة في سيارة منفذ محاولة اغتيال ترامب

كشفت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية، اليوم الأحد، النقاب عن عثور السلطات الأمريكية على عبوات ناسفة، في سيارة منفذ محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق ومرشح الحزب الجمهوري الحالي دونالد ترامب خلال تجمع انتخابي حاشد في ولاية بنسلفانيا.

وقالت الصحيفة، في تقرير نقلا عن مصادر مطلعة على سير التحقيقات، "عثرت السلطات الأمنية على عبوات ناسفة في سيارة توماس ماثيو كروكس، المسلح الذي حاول اغتيال ترامب".

وأضافت المصادر، وفقا للتقرير، أن السيارة التي كان يقودها كروكس، البالغ من العمر 20 عاما، كانت متوقفة بالقرب من تجمع ترامب الانتخابي في بتلر بولاية بنسلفانيا، وأن السلطات ذكرت أن الشرطة تلقت عدة تقارير عن وجود طرود مشبوهة بالقرب من المكان الذي كان يتواجد فيه مطلق النار، ما دفعها إلى إرسال خبراء المفرقعات، وفقا للصحيفة الأمريكية.

وبحسب المصادر، قامت السلطات الأمنية بتفتيش منزل كروكس فضلا عن قيامها بالتحدث إلى أفراد عائلته، وأكدت الخدمة السرية، في وقت سابق، أنه بعد لحظات من إطلاق كروكس النار، أطلقوا النار عليه وقتلوه، وفي الوقت الحالي لايزال الدافع غير واضح، ووفقا لسجلات الناخبين في مقاطعة أليجيني، فإن كروكس ناخب جمهوري مسجل.

وقال ترامب إنه أصيب برصاصة في أذنه خلال التجمع الإنتخابي في ولاية بنسلفانيا، ما أدى إلى نقله إلى المستشفى، ووصف ترمب، في أول تصريح له عقب الحادث، ما حدث بأنه سمع "صوت صفير، وشعر برصاصة تخترق الجلد".