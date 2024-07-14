محافظ الغربية: لا مساس بحق المواطن ونضرب بيد من حديد لردع المخالفين

اكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية ، انه لن يسمح بالمساس بحق المواطنين والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التلاعب بأسعار السلع او التهاون بأرواح المواطنين واتخاذ إجراءات قانونية رادعة حيال أي مخالفات بمراكز وقرى المحافظة.

جاء ذلك خلال متابعته نتائج الحملة التفتيشية المفاجئة والتي قامت بها اللجنة العليا للرقابة على الأسواق بقيادة اللواء محمد عناني رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ و مديرى مديريات الصحة والتموين ومباحث التموين، الطب البيطري، سلامة الغذاءً ، على الأسواق والمخابز والمحال التجارية ومحال الجزارة بحي ثان طنطا والتي تمكنت من ضبط ٤٦ كيلو لحوم ومصنعات لحوم و١٨كيلو زيت طعام غير صالحين للاستهلاك الادمي وتحرير ٤٧ محضر بأسواق ومحال شهيرة.

وضبطت قامت مديرية الطب البيطري بالاشتراك مع التموين ٩كيلو أسماك غير صالحة للاستهلاك الأدمي بمطعم شهير بحى ثان طنطا وعلى الفور تم إعدام الأسماك المضبوطة ، كما تم ضبط ٢٥ كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الأدمي بمحل شهير لبيع المشويات،و ضبط ١٠ كيلو لحوم مفرومه متبله بها سائل انفصالي غير صالحة للاستهلاك الادمي ،فضلا عن ضبط ٥كيلو لحوم مفرومه و٤.٣ سجق و١.٧ لحوم قطع مشتبه في صلاحيتها بسوبر ماركت شهير بحى ثان طنطا.

وتمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية من ضبط ثمانية عشر كيلو جرام زيت طعام مجهول المصدر وبدون بيانات يستخدم في تصنيع المأكولات بمطاعم شهيرة بحي ثان طنطا و تحرير 8 محاضر عدم إعلان عن الأسعار ومحضر نقص وزن خبز عيش فينو بأحد المخابز السياحية بالحي .

وقامت مديرية الصحة بالغربية بتحرير 9محاضر مخالفة المادة ٩٧ عدم وجود شهادة صحية وعدد 11 محضر نقص اشتراطات صحية مخالفة المادة ٩٦

ومحضر اعدام 3 لترات زيت هالك وأربعة بلاغات غلق لوجود خطر داهم.

وحررت هيئة سلامة الغذاء ثلاث محاضر اعدام ثلاث قطعة باتيه و إثنين علبه حلاوة وزن ٥٠٠ جرام العبوة ، 40 كيس توابل ، 30 قطعة كيكة، وعدد خمسة محاضر نقص اشتراطات سلامة الغذاء القانون ١ لسنة ٢٠١٧.

وتهيب محافظة الغربية بالسادة المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات تخص السلع الغذائية او الخبز السياحي من حيث الجودة والصلاحية والمبالغة في الأسعار أو عدم الإعلان عنها في المخابز والمطاعم ، مطاعم المأكولات الشعبية ،والهايبر ماركت ومحلات الجزارة والأسماك، أو عن محاولات التجار لاحتكار السلع أو الإبلاغ عن المخازن التي يتم تخزين السلع فيها لفترات طويلة بهدف تعطيش الأسواق، وذلك من خلال "مبادرة الغربية بتتغير بيكم" على خدمة الواتس آب على الأرقام (٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٦ و ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٧ و ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٤) أو عبر غرفة عمليات المحافظة ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣ .