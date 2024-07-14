السيد البدوي عن فيديو بيع أعضاء بحزب الوفد للآثار: أصابني بالحزن والغضب

أكد السيد البدوي، السياسي البارز، أن المجالس المحلية ستشهد انتخابات قوية وهو بمثابة البرلمان في المحافظات، لافتا إلى أن ملف المجالس المحلية يحتاج تواجد مجلس نواب حقيقي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، قائلا: الحوار الوطني ناقش قانون الانتخابات وموقف التعامل مع القائمة المطلقة، معلقا: القائمة النسبية تعطي قوة للأحزاب وتجعلها خالية من الفراغ السياسي.

وتابع السيد البدوي قائلا: مزج السياسة بالاقتصاد في الحوار الوطني أمر مهم لارتباطهما ببعض، مثل التنمية والإصلاح والسياسي اللذان يعتبران وجهان لعملة واحدة، مستكملا: أي نظام سياسي في العالم بدون معارضة لا يعد نظاما، ويجب أن تكون المعارضة بناءة لصالح الدولة فقط وليس ضد أشخاص.

وبشأن موقف تحويل الدعم من عيني لنقدي، واصل قائلا: لا يوجد في العالم ما يسمى بالدعم العيني، والدول الكبرى تقدم لمواطنيها طوابع طعام يشتري بها المواطن أي سلع يرغب بشرائها، وهدف الدولة من تحويل الدعم لنقدي هو عدم تقديم الدعم لغير المستحقين.

وبشأن متابعة محافظ الدقهلية لسيدة الخبز، اختتم قائلا: هذه خصوصية للمواطنين والمحافظ رقابته على الأفران والسوق وليس المنازل، وأقول بأنها تجربة مهمة للمحافظ باعتباره ذو منصب جديد، ولكن تحتاج المراجعة بشأن الخصوصية.

وبشأن فيديو لبيع آثار داخل حزب الوفد والذي أثار الجدل، علق قائلا: أصابني بالحزن والغضب، وحاضر الحزب لا يجب أن ينسب لتاريخه العريق.

https://www.youtube.com/watch?v=_6fFhsxspZE