المستشار أحمد عبود يستقبل رئيس نادي قضاة مجلس الدولة والأعضاء

استقبل المستشار أحمد عبد الحميد عبود – رئيس مجلس الدولة ، المستشار عبد السلام عبدالمجيد النجار – رئيس نادي قضاة مجلس الدولة ، وأعضاء مجلس إدارة النادي بمقر المجلس الرئيسي .

رئيس مجلس الدولة يستقبل رئيس نادي قضاة مجلس الدولة والأعضاء

وتناول اللقاء تقديم التهنئة للمستشار أحمد عبد الحميد عبود ، بمناسبة توليه رئاسة مجلس الدولة، ومُتمنين له مزيدًا من التقدم والإزدهار لمجلس الدولة تحت رئاسته الحكيمة.

وأعرب رئيس مجلس الدولة عن خالص شكره وتقديره لجموع القضاة والقاضيات أعضاء الجمعية العمومية لنادي قضاة مجلس الدولة مُتمنيًا لهم التوفيق والتميز.