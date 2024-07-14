السيد البدوي: كل وزراء الحكومة الجديدة على جبهة قتال

أشاد السيد البدوي، السياسي البارز، بتجديد الثقة بالفريق كامل الوزير، وزيرًا للنقل، وإسناد وزارة الصناعة له، مؤكدا أن الاختيارات في الحكومة الجديدة جيدة وتأتي في ظل تحديات إقليمية ودولية.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن كل وزير في الحكومة الجديدة وكأنه على جبهة قتال ولن يكون التهاون مقبولا ويدركون أنهم تحت منظار الرأي العام.

وأضاف أن له تحفظا شديدا على وزارة التربية والتعليم، موضحا أنه ليس من المهم أن يعلن الوزير عن شهاداته وعليه أن يجنب الحكومة الحرج خاصة أنه يتولى وزارة مهمة وسيصبح ثغرة للحكومة ككل.

واستطرد السيد البدوي، السياسي البارز، أن معدل النمو السنوي ارتفع جدا وكان عاليا في العام الأخير من حكم الرئيس السابق محمد حسني مبارك وتخطى 7 %.

وأوضح أن البلد كانت آيلة للسقوط في العقد الأول من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي وأنه بلغ اللواء محمد العصار واللواء ممدوح شاهين أن الدولة لا تتحمل استمرار الرئيس عدلي منصور، حيث كانت تعاني الإرهاب وحاليا مصر أصبحت آمنة ومستقرة.

ولفت السيد البدوي، السياسي البارز، إلى أن الرئيس السيسي أحدث تغييرات سياسية واقتصادية في الولاية الجديدة، وهي إعطاء حريات للقطاع الخاص في الاقتصاد.

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