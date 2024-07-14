غداً ختام أعمال لجنة دراسة بيان الحكومة بالبرلمان.. والخميس التصويت علي منح الثقة بالجلسة العامة

تختتم اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب لمناقشة برنامج الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي أعمالها غدًا الإثنين وفق جدول أعمالها .



ومن المقرر أن ترفع اللجنة تقريرها لهيئة مكتب مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لعرضها في الجلسة العامة للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة من عدمه.

وصرح المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب بأنه تقرر تقديم موعد انعقاد الجلسة العامة للمجلس ليكون يوم الخميس القادم ١٨ يوليو ٢٠٢٤ الساعة ١١ صباحًا، بدلًا من الموعد المحدد سلفًا يوم الأحد ٢١ يوليو، وذلك بمقر المجلس الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.