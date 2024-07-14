جامعة جنوب الوادي في تصنيف ويبومتركس الإسباني نسخة يوليو 2024

أعلن الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي عن ادراج الجامعة في تصنيف « ويبومتركس الإسباني» نسخة يوليو 2024. وأشار ان الجامعة حققت المركز 18 محليا ضمن 51 جامعة مصرية مدرجة في نسخة التصنيف الحالية. وأظهرت نتائج التصنيف بحصول جامعة جنوب الوادي في التصنيف على المركز (1791) عالميًا بعدد استشهادات بلغ (142680) حسب الموقع الرسمي للتصنيف.

وذكر أن تصنيف ويبوميتركس يصدرمن مؤسسة cybermetrics Lab، وهي تابعة لـ(CSIC) وتعتبر من أهم الهيئات البحثية في إسبانيا، ويعُد تصنيف ويبوماتركس هو الأكبر من حيث عدد الجامعات المدرجة عالميا. وتعتمد منهجية هذا التصنيف على نسبة 50% للمعرفة العامة المُشتركة وتأثير محتوي الموقع الإلكتروني للجامعة، ونسبة 10% من عدد الباحثين الأعلى استشهادًا في قاعدة بيانات (Google scholar)، و40% عدد الأبحاث المدرجة ضمن أعلى 10% استشهادًا.

وطبقا لبيان وزارة التعليم العالي فان تصنيف ويبومتركس العالمي للاستشهادات المرجعية جاءت نتائج نسخته لشهر يوليو لعام 2024 بإدراج 51 جامعة مصرية ضمن أفضل الجامعات الدولية المُدرجة بالتصنيف، والذي يعتمد على المواقع الإلكترونية للجامعات، ومُعدل الاستشهادات بالأبحاث العلمية المنشورة دوليًا، بالاعتماد على الباحث العملى لجوجل (Google scholar) للاستشهادات بالأبحاث العلمية.