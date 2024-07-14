الكشف على 523 مواطنًا بقافلة طبية مجانية بقنا ضمن "حياة كريمة"

صرح عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، بأن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية العمرة التابعة لمركز أبوتشت، ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .

وأضاف عبد الباقى، أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على عدد ٥٢٣ مواطنا بواقع " ٢٠٣ حالات طب أطفال ، ١٢١ حالة أمراض باطنة ، ٦٣ حالة أمراض نساء وتوليد ، ١١٠ حالات أسنان ، ٢٦ حالة تنظيم الأسرة " فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد ٥١ حالة ، و ١٨ حالة موجات صوتية وكشف مبكر للضغط والسكر لعدد ٤٧ حالة ، وتحويل حالتين تتطلب رعاية أكثر إلي العيادات، مشيرًا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الاولي بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.

‬و من جانبه قال الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، أنه إلى جانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل وصرف جميع الأدوية بالمجان، تحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان، مشيرًا إلي أنه على هامش القافلة تم عقد ١٠ ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها ٧٧ مواطنا عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية ( الالتهاب الكبدي الفيروسي ، فيروس كورونا ، السعار ، أنفلونزا الطيور ، الطفيليات المعوية والبلهارسيا) ، الأمراض غير المعدية (الضغط ،السكر والسمنة)، أورام الصدر ، تنظيم الأسرة ، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن ، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة.