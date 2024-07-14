وزير الأوقاف في جولة تفقدية للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.. صور

استقبل الدكتور محمد عزت محمد الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، بعد تفقده مبنى المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والتقى بالعاملين به، اليوم الأحد الموافق 14/6/2024.

وتوجه قيادات المجلس والعاملون به بكل الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، على ثقته في وزير الأوقاف، متمنين له وللحكومة الجديدة برئاسة الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء كل التوفيق والسداد، معاهدين الله (عز وجل) أن يكونوا أوفياء لدينهم ووطنهم في ظل القيادة الحكيمة.

ووجه وزير الأوقاف قيادات المجلس الأعلى والعاملين به بالتفاني في خدمة دينهم ووطنهم، وفي حمل رسالة ديننا الحنيف، ونشر قيمه السمحة، والمعالجة الحكيمة لكل أزمات العصر ومستجداته، وأن يكونوا أمناء وأوفياء لوطنهم، وأن يكونوا واجهة مشرفة تليق بأرض الكنانة مصر وشعبها العظيم، وأن يحملوا مشاعل العلم والنور إلى قارات العالم والإنسانية كلها.

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