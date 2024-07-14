ads
الأحد 14 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الأوقاف في جولة تفقدية للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.. صور

.
.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقبل الدكتور محمد عزت محمد الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، بعد تفقده مبنى المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والتقى بالعاملين به، اليوم الأحد الموافق 14/6/2024.

وتوجه قيادات المجلس والعاملون به بكل الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، على ثقته في وزير الأوقاف، متمنين له وللحكومة الجديدة برئاسة الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء كل التوفيق والسداد، معاهدين الله (عز وجل) أن يكونوا أوفياء لدينهم ووطنهم في ظل القيادة الحكيمة.

ووجه وزير الأوقاف قيادات المجلس الأعلى والعاملين به بالتفاني في خدمة دينهم ووطنهم، وفي حمل رسالة ديننا الحنيف، ونشر قيمه السمحة، والمعالجة الحكيمة لكل أزمات العصر ومستجداته، وأن يكونوا أمناء وأوفياء لوطنهم، وأن يكونوا واجهة مشرفة تليق بأرض الكنانة مصر وشعبها العظيم، وأن يحملوا مشاعل العلم والنور إلى قارات العالم والإنسانية كلها.

972c56cb-b28a-4400-9ead-951a766b4efd
972c56cb-b28a-4400-9ead-951a766b4efd
b9319337-fb42-46e8-8191-dcc245c5a4c4
b9319337-fb42-46e8-8191-dcc245c5a4c4
a21c2aa7-3982-435b-81fc-1749910982bb
a21c2aa7-3982-435b-81fc-1749910982bb
12e19c05-7a8e-40d7-8b1b-5f088466d472
12e19c05-7a8e-40d7-8b1b-5f088466d472
444d3cce-4227-4549-9b6a-8b506ba6a899
444d3cce-4227-4549-9b6a-8b506ba6a899
dfa9cfa4-4e7f-4fc9-aa14-83f8f6d43855
dfa9cfa4-4e7f-4fc9-aa14-83f8f6d43855
أسامة الأزهري الأزهر الأعلى للشئون الإسلامية