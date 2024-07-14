استدعاء أسرة سائق تخلص من حياته في المطرية

قررت نيابة المطرية، دفن جثة سائق أنهي حياته في منطقة المطرية، بسبب مروره بأزمة مالية وأمرت استدعاء أسرته للاستماع لأقوالهم في الواقعة وطلب تحريات المباحث الجنائية.

وكشفت المعاينة الأولية أن الجثة لرجل في العقد الثامن من عمره مرتدي كامل ملابسه وبه سحجات حول العنق نتيجة إسفكسيا الشنق .

أقدم سائق على التخلص من حياته، بسبب مروره بأزمة مالية بشنق نفسه داخل محل سكنه.



وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا بوجود جثة شخص تخلص من حياته بمنطقة المطرية وانتقال قوات الأمن لمحل البلاغ تبين صحة الواقعة وتم نقل جثة المجني عليه تحت تصرف النيابة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.