المتهم بقتل صديقه في حلوان يمثل الجريمة وسط حراسة مشددة.. صور

اصطحبت الأجهزة الأمنية، وفريق من النيابة العامة، المتهم بقتل صديقه في حلوان، لموقع الحادث، لتمثيل الجريمة، وسط حراسة أمنية مشددة.

حيث قام المتهم ويدعى وليد، باستدراج صديقه، وإصابته بقطع غائر في الرقبة، وفر هاربا.

ورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة حلوان، من منطقة العزبة القبلية، مفاده العثور على جثة شاب ملقاة في الشارع.

وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لشاب يدعى "أحمد الليثي"، عامل بمصنع، ومقيم بعرب راشد دائرة القسم.

وبتكثيف التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجني عليه، بسبب اكتشاف المتهم أن المجني عليه على علاقة غير شرعية بزوجته.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.