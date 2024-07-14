الدولار يفقد 5 قروش من قيمته.. تعرف علي سعره في البنوك

تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية بنهاية تعاملات اليوم الأحد، مقدار 5 قروش علي الأقل، ليرفع بذلك مركز الجنيه المصري.

وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه داخل البنك المركزي المصري نحو 47.89 جنيه للشراء و 47.99 جنيه للبيع.

وصل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.89 جنيه للشراء و 47.99 جنيه في بنوك الأهلي الكويتي، المصرف المتحد، العربي الإفريقي الدولي، ثم 47.9 جنيه للشراء و 48 جنيه للبيع في بنوك " مصر، الأهلي المصري، القاهرة، المصرف العربي الدولي،التجاري الدولي CIB، الإمارات دبي الوطني، أبوظبي الأول، أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول،قناة السويس، البركة، فيصل الإسلامي، المصرف العربي الدولي، الكويت الوطني،الاستثمار العربي.

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو47.91 جنيه للشراء و 48.01 جنيه للبيع في بنك HSBC، ثم 47.92 جنيه للشراء ةو 48.02 جنيه للبيع في بنك QNB، و 47.95 جنيه للشراء و 48.05 جنيه للبيع في بنوك " التنمية الصناعية، المصري لتنمية الصادرات، االمصري الخليجي، التعمير والاسكان".

ووصل أعلي سعر دولار أمام الجنيه في ميد بنك مسجلا 48 جنيه للشراء و 48.1 جنيه للبيع