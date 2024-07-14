السيطرة على حريق عقار بميدان المساحة في الدقي

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة، على حريق نشب بعقار بميدان المساحة بمنطقة الدقي وسط محافظة الجيزة، وتمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق قبل امتداده لباقي العقارات.

وأوضحت المعاينة الأولية للحريق أن أسطوانة بوتجاز بمطبخ الشقة هي سبب وقوع الحريق.

حرق شقة بالدقي



تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة إخطارا أفاد اندلاع حريق داخل مطبخ شقة سكنية في الدقي وعلى الفور تم الدفع بسيارتي إطفاء وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده دون وقوع اصابات او خسائر بشرية، جرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.