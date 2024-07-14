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الأحد 14 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

الأربعاء المقبل.."الصحفيين" تدعو لاجتماع تحضيري للمؤتمر العام السادس

بحضور أمين عام المؤتمر ومنسقى اللجان..

الصحفيين
الصحفيين
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وجهت نقابة الصحفيين الدعوة  لاجتماع تحضيري للمؤتمر العام السادس بحضور أمين عام المؤتمر ومنسقى اللجان، يوم الأربعاء القادم 17 يوليو 2024م، الساعة السادسة مساءً .

يناقش الاجتماع الرؤى المتعلقة بملفات المؤتمر ولجانه، وكذلك مناقشة التصورات النهائية لخطة العمل وموعد انعقاد المؤتمر .

وكان مجلس نقابة الصحفيين قد قرر اختيار د. وحيد عبد المجيد أمينًا عامًا للمؤتمر العام السادس للصحفيين، كما قرر المجلس اختيار: عبد الله عبد السلام منسقًا للجنة مستقبل الصحافة، وعبد الفتاح الجبالى منسقًا للجنة اقتصاديات الصحافة، ومحمد بصل منسقًا للجنة التشريعات والحريات.

وجهت نقابة الصحفيين الدعوة لاجتماع تحضيري للمؤتمر العام السادس بحضور أمين عام المؤتمر ومنسقى اللجان يوم الأربعاء القادم 17 يوليو 2024م الساعة السادسة مساء