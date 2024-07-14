يورو 2024.. الاتحاد الإسبانى يخصص مكافآت مالية ضخمة فى حال التتويج باللقب

حفز الاتحاد الإسبانى لكرة القدم، لاعبى المنتخب الأول لكرة القدم، للفوز ببطولة كأس الأمم الأوروبية، بتخصيص مكافأة مالية ضخمة، حيال التتويج بلقب يورو 2024 في ألمانيا.



حيث يلتقى منتخب إسبانيا نظيره إنجلترا فى تمام العاشرة من مساء اليوم الأحد، على الملعب "الأولمبي" ببرلين، فى نهائى كأس المم الأوروبية 2024.



وخصص الاتحاد الإسبانى لكرة القدم، 28 مليون و250 ألف يورو، والذى يتمثل الحد الأقصى للمكافأة المالية التي حددها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، فى حال تحقيق الفوز على منتخب إنجلترا، واستكمال المسيرة القوية بعد تحقيق الفوز فى جميع مبارياته الست حتى الآن، والتتويج بيور 2024.



وقبل أنطلاق البطولة، أكد الاتحاد الإسباني، أن 30% من المكافأة المالية ستذهب إلى لاعبي المنتخب الوطني والجهاز الفني بغض النظر عن نتيجة النهائي، على أن ترتفع النسبة إلى 40% حال الفوز باللقب القاري للمرة الرابعة، بحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو".



ومن المقرر أن يحصل اللاعبين الـ26 بقائمة إسبانيا حال التتويج باللقب على 11 مليون و300 ألف يورو، أي حوالي 400 ألف يورو لكل لاعب، بجانب نسبة أخرى سيتم صرفها لأعضاء الجهاز الفني.