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الأحد 14 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إحالة متهم للجنايات بتهمة قتل شاب بمشاجرة في الشرابية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قررت جهات التحقيق  إحالة متهم للجنايات في قتل شاب وحيازة سلاح ناري  بمشاجرة لخلافات بينهما علي مبلغ مالي بالشرابية.


وكان قسم شرطة الشرابية، تلقى بلاغا بمقتل شاب على  عاطل وبالانتقال لمحل البلاغ ، والاستماع لأقوال الشهود وتفريغ كاميرات المراقبه تبين أن “مسجل خطر” وراء الواقعة وقتله في مشاجرة وهرب في الحال.
وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات جرى التوصل إلى المتهم وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم  اعترف أنه  وراء الواقعة وارشد عن السلاح المستخدم في الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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