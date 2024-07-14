الاستئناف طريق سائق أوبر المتهم بخطف فتاة التجمع علي حكم المشدد

أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مدبولي كساب ، في اولي جلسات محاكمة المتهم بخطف انثي بالاكراه وهتك عرضها في مدينة نصر بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 15 عام والزمته المصاريف الجنائية بالدعوى.

صدر الحكم برئاسة المستشار مدبولي كساب، رئيس محكمة جنايات القاهرة، وعضوية المستشارين عبدالعظيم العشري، وأحمد ماهر الجندي، أمير عادل رمزي وأمانة سر محمد جبر، إسلام عاشور.



وبعد صدور هذا الحكم يعد طريق الاستئناف علي الحكم الصادر ضد المتهم هو الطريق القادم بالطعن أمام محكمة جنايات أعلي ممثلة في جنايات مستأنف بعد ايداع المحكمة لحيثيات حكمها الصادر 15 سنة مشددة لتبدأ مرحلة جديدة أخري من إجراءات التقاضي التي كفلها القانون للمتهم للطعن علي الأحكام .

تفاصيل أمر الإحالة

كشف أمر الإحالة قيام المتهم "حسين .أ" بخطف أنثي هي المجني عليها" نبيلة .إ" بالاكراه الواقع عليها وقد اقترنت تلك الجناية بجناية اخري انه في ذات المكان والزمان قام بهتك عرض المجني عليها بان اشهر في وجهها سلاح ابيض كتر واحدث اصابتها الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتها وحسر عنها ملابسها عنها وقام بملامسة موطن العفة باليد قاصدا من ذلك هتك عرضها .

كما اضاف امر الاحالة احراز المتهم أداة قاطع "كتر "دون ان يوجد لحملها او احرازها او حيازتها مسوغ قانوني او مبرر من الضرورة او الحرفية .

المحكمة في مواجهة المتهم

وواجهت المحكمة المتهم بالتهم المنسوبة إليه، وأنكر المتهم التهم الموجهة إليه أمام المحكمة، مستطردا معملتش حاجة ومفيش أي حاجة حصلت.

دفاع المتهم

دفع محامي المتهم بعدم معقولية الواقعة الواقعة مختلفة من المجني عليها، موضحا أن المشاجرة التي وقعت بين المجني عليها والمتهم، وبخصوص تحويل مبلغ الرحلة من حساب فيز إلى كاش، مستطرداً:" المتهم توقف بالسيارة ونزل من العربية عشان يوقف الرحلة وخلال جذب الهاتف من المجني عليها أحدثت به الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي".

وطالب دفاع المتهم، بتعويض مليون جنيه من المجني عليها، تعويضا للمتهم عن الأضرار التي لحقت به، كما طالب المحامي باستدعاء الطبيب الشرعي.



دفاع المجني عليها

قدم محامي نبيلة عوض أمام هئية المحكمة، حافظة مستندات تحتوي على فلاشة وكارت ميموري يوثق لحظة اعتداء سائق أوبر المتهم في قضية الاعتداء على نبيلة عوض.

وأكد دفاع نبيلة عوض، أمام هيئة المحكمة، أن المستندات تحتوي على فلاشة وكارت ميموري يوثق لحظة اعتداء المتهم على موكلتي

تحقيقات النيابة العامة

وثبت بتحقيقات النيابة العامة أن المجني عليها استقلت سيارة المتهم عبر تطبيق النقل الذكي "أوبر"، فأغلق المتهم التطبيق ليحول دون تتبعه، واصطحابها إلى طريق صحراوي بعيد عن أعين المارة، ثم توقف بالسيارة وترجل منها إلى مقعد المجني عليها وقام بهتك عرضها وحال مقاومتها له، تعدى عليها ضربًا محدثًا إصابتها وهددها بسلاح أبيض، فاستغاثت باثنين من المارة - أيداها بالتحقيقات- وفر المتهم هاربًا.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال الممثل القانوني لشركة "أوبر" فشهد بأن المتهم لم يبدأ إشعار الرحلة، كأنه لم يلتقي المجني عليها، كما أغلق التطبيق بمكان الواقعة على النحو المشار إليه سلفًا، وقدم مقطعًا ملتقطًا من الأقمار الصناعية يفيد خط سير المتهم وصولًا إلى مكان الواقعة.

وأضاف بأن حساب المتهم عبر تطبيق الشركة سبق وأن تم إغلاقه، لكثرة شكاوى مستخدمي التطبيق ضده بالتحرش الجنسي، إلا أنه أنشأ حسابًا آخرًا باستخدام مستندات غير صحيحة.

